Александр Бубнов: У «Динамо» будет запредельное желание реабилитироваться перед болельщиками Бубнов поставил на победу «Динамо» в матче с «Уралом».

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч третьего тура премьер-лиги «Динамо» – «Урал».

«В прошлом туре динамовцам не повезло в домашнем матче с «Рубином», – приводит Sportbox.ru слова Бубнова, – они имели много моментов, но в итоге пропустили сами на последней минуте. Желание реабилитироваться перед своими болельщиками будет предельным. Прогноз – 1:0».

Напомним, во втором туре «Динамо» проиграло дома «Рубину» (0:1), после чего у бело-голубых осталось одно очко, набранное за ничью с «Арсеналом» (1:1) в Туле.

«Урал» одержал на старте сезона две победы – над «Уфой» (3:2) и «Ахматом» (3:0) – и лидирует в премьер-лиге, опережая «Зенит» по разнице забитых и пропущенных мячей.

Матч «Динамо» – «Урал» пройдет 26 июля на стадионе «Динамо» в Москве. Начало – 20:00 (мск).