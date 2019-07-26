Алексей Сафонов: «Арсенал» перегорел в матче с «Нефтчи» «Арсенал» проиграл «Нефтчи» в своем первом матче в еврокубках.

Агент Алексей Сафонов высказался о шансах «Арсенала» пройти «Нефтчи» во втором квалификационном раунде Лиги Европы после домашнего поражения (0:1).

«(Шансы –) 55 на 45 в пользу бакинцев, но у «Арсенала» есть еще возможность пройти дальше, – приводит News.ru слова Сафонова. – «Оружейники», может, немного перегорели, для них это дебют на еврокубковой арене. На них пришел целый стадион, который все 90 минут гнал команду вперед».

Напомним, накануне в своем первом еврокубковом матче в истории «Арсенал» потерпел поражение от «Нефтчи». Единственный гол на 45-й минуте забил бразилец Дарио Федерико.

Ответный матч пройдет 1 августа на «Баксель Арене» в Баку. В третьем квалификационном раунде победитель этой пары сыграет с «Бней Иегудой» из Израиля.