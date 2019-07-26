Смолов получил благодарность за то, что подарил кухонные плиты детям-сиротам - Советский спорт
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26 июля 2019 14:00ФутболЛипкин Антон

Смолов получил благодарность за то, что подарил кухонные плиты детям-сиротам

«Локомотив» опубликовал благодарственное письмо в адрес форварда команды.

Форвард «Локомотива» Федор Смолов получил благодарственное письмо от городского ресурсного центра семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Спутник».

Организация, а также департамент труда и социальной защиты населения города Москвы поблагодарили форварда за подарки в виде кухонных плит для групп семейного воспитания.

«Смолову Федору Михайловичу за неравнодушное отношение к детям, за искренность, отзывчивость и желание творить добро. От всей души желаем процветания, благополучия, успехов, развития и роста», – говорится в письме, которое опубликовано в твиттере клуба.

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