Клубный чемпионат мира пройдет в декабре в Катаре

Бюро совета ФИФА утвердило сроки и место проведения клубного чемпионата мира, сообщает официальный сайт федерации. В этом году турнир состоится с 11 по 21 декабря в Катаре. Жеребьевка полуфиналов запланирована на 16 сентября в Цюрихе.
Отметим, что на данный момент известны три из семи участников чемпионата: «Ливерпуль» (победитель Лиги чемпионов УЕФА), «Монтеррей» (победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ) и «Ианген Спорт» из Новой Каледонии (победитель Лиги чемпионов ОФК).
Еще тремя командами станут победители Лиги чемпионов Африки, Азии и Кубка Либертадорес. Наконец, седьмой участник будет представлять Катар. Он определится также по итогам Лиги чемпионов Азии.
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