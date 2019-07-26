Клубный чемпионат мира пройдет в декабре в Катаре - Советский спорт
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26 июля 2019 14:55ФутболЛипкин Антон

Клубный чемпионат мира пройдет в декабре в Катаре

Уже известны три участника: «Ливерпуль», «Монтеррей» и «Ианген Спорт».

Бюро совета ФИФА утвердило сроки и место проведения клубного чемпионата мира, сообщает официальный сайт федерации. В этом году турнир состоится с 11 по 21 декабря в Катаре. Жеребьевка полуфиналов запланирована на 16 сентября в Цюрихе.

Отметим, что на данный момент известны три из семи участников чемпионата: «Ливерпуль» (победитель Лиги чемпионов УЕФА), «Монтеррей» (победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ) и «Ианген Спорт» из Новой Каледонии (победитель Лиги чемпионов ОФК).

Еще тремя командами станут победители Лиги чемпионов Африки, Азии и Кубка Либертадорес. Наконец, седьмой участник будет представлять Катар. Он определится также по итогам Лиги чемпионов Азии.

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