Сальваторе Боккетти: Выйти на поле против «Спартака» было бы некрасиво Защитник «Вероны» Сальваторе Боккетти рассказал, что у него был вариант продолжить карьеру в России.

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- Сразу думал о том, чтобы уехать в Италию. Один вариант продолжения карьеры в России у меня был, но я не могу представить себя играющим против «Спартака». Просто не могу выходить на поле против «Спартака», в футболке другого российского клуба — это было бы некрасиво и нехорошо, - приводит слова Sport24.ru.

Напомним, что Боккетти выступал за «Спартак» с 2013 года, а нынешним летом стороны договорились о разрыве контракта по обоюдному согласию за год до его окончания.

В июле Боккетти официально стал игроком «Вероны», которая вернулась в серию A через год после вылета из сильнейшего дивизиона. В прошлом сезоне итальянская команда заняла шестое место в серии B и добилась повышения в классе через плей-офф.