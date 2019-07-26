«Краснодар» объявил о подписании контракта с Кабелла «Краснодар» официально объявил о подписании контракта с французским полузащитником Реми Кабелла.

Как сообщает пресс-служба клуба, в ближайшее время футболист будет включен в заявку черно-зеленых на сезон под номером 7.

Кабелла выступает за «Сент-Этьен» с августа 2017 года. Ранее воспитанник «Монпелье» играл за свой родной клуб, «Ньюкасл» и «Марсель». В прошлом сезоне на его счету десять голов и пять результативных передач в 37 матчах лиги 1, Кубка Франции и Кубка французской лиги. Всего на его счету 50 голов и 34 результативные передачи в 240 матчах лиги 1.

Ранее сообщалось, что стоимость трансфера составит 13,5 миллионов евро.