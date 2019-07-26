«Краснодар» объявил о подписании контракта с Кабелла

Как сообщает пресс-служба клуба, в ближайшее время футболист будет включен в заявку черно-зеленых на сезон под номером 7.
Кабелла выступает за «Сент-Этьен» с августа 2017 года. Ранее воспитанник «Монпелье» играл за свой родной клуб, «Ньюкасл» и «Марсель». В прошлом сезоне на его счету десять голов и пять результативных передач в 37 матчах лиги 1, Кубка Франции и Кубка французской лиги. Всего на его счету 50 голов и 34 результативные передачи в 240 матчах лиги 1.
Ранее сообщалось, что стоимость трансфера составит 13,5 миллионов евро.
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