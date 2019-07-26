«Динамо» - «Урал». Стартовые составы команд Стали известны составы «Динамо» и «Урала» матч 3-го тура российской премьер-лиги.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шунич, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Рауш, Шиманьски, Панченко, Шейдаев.

Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Евгеньев, Ордец, Грулёв, Липовой, Москвичёв, Черных, Теттех, Нунес Кардозу.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Емельянов, Бикфалви, Бумаль Майега, Егорычев, Эль Кабир, Августиняк, Ильин.

Запасные: Баклов, Чистяков, Поляков, Фидлер, Димитров, Бавин, Шаболин, Кухарчик, Погребняк, Панюков, Юсупов.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 26 июля, в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что накануне состоялся матч молодежных команд, в котором футболисты «Урала» обыграли «Динамо» со счетом 1:0.