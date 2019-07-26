«Крылья Советов» отдали Зотова в аренду «Оренбургу» - Советский спорт
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26 июля 2019 19:10Футбол

«Крылья Советов» отдали Зотова в аренду «Оренбургу»

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов проведет оставшуюся часть сезона в «Оренбурге».

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2019/20.

Отмечается, что днем Зотов отбыл в расположение своего нового клуба.

Напомним, что за «Крылья Советов» Зотов выступает с 2017 года, за это время он провел 80 матчей за самарский клуб и забил 4 мяча.

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