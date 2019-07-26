«Крылья Советов» отдали Зотова в аренду «Оренбургу»

«Спартак» проиграет, или Кто играет в истомную скуку. Колонка Кушанашвили Отар Кушанашвили – о «Спартаке».

5500 долларов на ветер. За что наказали Медведева Россиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.

Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева? «Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Талалаев рвется в премьер-лигу. Его «Химки» забивают по четыре за игру Квартет лидеров первого дивизиона после четвертого тура распался: «Ротор», «Торпедо» и «Шинник» потеряли очки, и только «Химки» продолжили много забивать и штамповать победы.

Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 лет Швейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.

Молчи, грусть, «Нефтчи»… «Арсенал» серьезно усложнил себе жизнь Туляки дебютировали в Лиге Европы с домашнего поражения от скромного азербайджанского клуба.

«Магнитогорск – самый сраный город в мире». Тальбо вспоминает о России Очередной североамериканец позволил себе негативные высказывания о КХЛ и России.

Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров «Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.

Только Федор, только ветер, только мяч. В память о Черенкове Наш журналист вспоминает одного из лучших игроков отечественного футбола во все времена.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Первый гол Чалова или первый «сухарь» Гилерме? Интриги 3-го тура РПЛ Рассказываем о том, что ждать от матчей третьего тура российской премьер-лиги.

«Бузова или Леди Гага? Пусть обе приезжают!» Зернов – о гостях «Авангарда» Нападающий «Авангарда» Денис Зернов – о целях на новый сезон и звездах на арене в Балашихе.