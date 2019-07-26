ЦСКА и «Локомотив» устроили баттл скороговорок между Гилерме и Фернандесом (видео) Защитник ЦСКА Марио Фернандес и голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме приняли участие в баттле по русским скороговоркам.

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Напомним, что оба футболиста родились и выросли в Бразилии, а сейчас выступают за национальную команду России.

Добавим, что Фернандес сыграл за сборную России 18 игр и забил один гол. Гилерме провел восемь матчей в составе национальной команды, пропустив пять мячей.