ЦСКА и «Локомотив» устроили баттл скороговорок между Гилерме и Фернандесом (видео) - Советский спорт
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26 июля 2019 19:23Футбол

ЦСКА и «Локомотив» устроили баттл скороговорок между Гилерме и Фернандесом (видео)

Защитник ЦСКА Марио Фернандес и голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме приняли участие в баттле по русским скороговоркам.

Напомним, что оба футболиста родились и выросли в Бразилии, а сейчас выступают за национальную команду России.

Добавим, что Фернандес сыграл за сборную России 18 игр и забил один гол. Гилерме провел восемь матчей в составе национальной команды, пропустив пять мячей.

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