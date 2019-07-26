Мирзов отправился со «Спартаком» на матч против «Тамбова» - Советский спорт
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26 июля 2019 20:07Футбол

Мирзов отправился со «Спартаком» на матч против «Тамбова»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов взял на гостевую встречу с Тамбовом», которая состоится в рамках 3-го тура чемпионата России, новичка команды Резиуана Мирзова.

Отмечается, что также в Саранск отправились голкипер Александр Селихов, защитники Малкольм Баду и Илья Гапонов, полузащитник Солтмурад Бакаев.

Напомним, что 18 июля «Спартак» объявил о подписании трехлетнего контракта с Мирзовым

Встреча «Тамбов» – «Спартак» пройдет 27 июля на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

В первых двух турах «Спартак» победил «Сочи» (1:0) и сыграл вничью с «Ростовом» (2:2).

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