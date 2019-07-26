«Динамо» обыграло «Урал» благодаря голам Юсупова и Панченко - Советский спорт
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26 июля 2019 21:53Футбол

«Динамо» обыграло «Урал» благодаря голам Юсупова и Панченко

Футболисты «Динамо» переиграли «Урал» в домашнем матче 3-го тура чемпионата России со счетом 2:0.

В составе московского клуба голами отметились Артур Юсупов (16-я минута) и Кирилл Панченко (31).

Таким образом, «Динамо», одержав первую победу в российской премьер-лиги, набрало четыре очка и поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Урал», потеряв первые очки в чемпионате, расположился на втором месте.

В следующем туре премьер-лиги «Динамо» 3 августа на выезде сыграет против «Спартака», а «Урал» в тот же день на своем поле примет «Ростов».

Чемпионат России
3-й тур

«Динамо» - «Урал» - 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 - Юсупов (16), 2:0 - Панченко (31).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Шуньич, Рауш (Морозов, 81), Рыков, Шиманьски, Каборе, Юсупов (Тетте, 70), Жоаозиньо (Мигел Кардозу, 79), Шейдаев, Панченко.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Ароян (Погребняк, 84), Кулаков, Емельянов, Егорычев (Бавин, 70), Бикфалви, Эль-Кабир, Аугустыняк, Бумаль (Димитров, 46), Ильин.

Предупреждения: Каборе (39), Ароян (56), Рыков (59).

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