Панченко признан лучшим игроком матча «Динамо» - «Урал» - Советский спорт
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26 июля 2019 22:15Футбол

Панченко признан лучшим игроком матча «Динамо» - «Урал»

Футболисты «Динамо» переиграли «Урал» в домашнем матче 3-го тура чемпионата России со счетом 2:0.

После окончания игры форвард москвичей Кирилл Панченко был признан лучшим игроком матча.

Напомним, что нападающий увеличил преимущество «Динамо» в этой встрече.

Добавим, что «Динамо», одержав первую победу в российской премьер-лиги, набрало четыре очка и поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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