Панченко признан лучшим игроком матча «Динамо» - «Урал»

После окончания игры форвард москвичей Кирилл Панченко был признан лучшим игроком матча.
Напомним, что нападающий увеличил преимущество «Динамо» в этой встрече.
Добавим, что «Динамо», одержав первую победу в российской премьер-лиги, набрало четыре очка и поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.
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