Шамиль Газизов: Мы не тянем условия «Зенита» по Заболотному

- Когда обозначили интересы по переходу форварда?
- Не помню. Это было вроде бы месяц назад. Просто разговаривали, объясняли, что мы готовы сотрудничать. Антон знает наш клуб, знает ребят из команды, мы лично знакомы, и он сам, в принципе, изъявил желание перейти. Дело в другом — мы не тянем условия «Зенита». Они выдвинули свои требования, мы — свои. Руководство «сине-бело-голубых» пока думает. Но это их право, это их игрок.
- «Зенит» выдвинул более высокие требования?
- Нет, они просто думают.
- Насколько критична задержка с Заболотным?
- Задержки нет. Трансферное окно открыто до 1 сентября, - рассказал Газизов в интервью News.ru.
Ранее сообщалось, что Заболотный отказался уходить из «Зенита» в другой клуб и будет играть в дубле.
Напомним, что Заболотный выступает за «Зенит» с 2018 года. На счету нападающего четыре мяча в 37 играх во всех турнирах. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
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