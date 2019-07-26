Дмитрий Парфенов: В матче с «Динамо» нам не хватило души и страсти

— Первый тайм, наверное, провальный. Не хватило нам души, страсти, что было у «Динамо». Во втором мы вернулись, но итог 0:2. Что не получалось? Медленное движение мяча, страсти и агрессии не хватило.
— Лидерство в таблице РПЛ не давило на игроков?
— Это как раз вопрос про первый тайм. Медные трубы — тоже испытание. Это был урок для нас, - приводит слова Парфенова «Матч ТВ».
Напомним, что поражение от «Динамо» стало первым для команды из Екатеринбурга в новом сезоне российской премьер-лиги. На текущий момент «Урал» с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.
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