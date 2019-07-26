Дмитрий Парфенов: В матче с «Динамо» нам не хватило души и страсти Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итоги выездного матча 3-го тура чемпионата России против «Динамо» (0:2).

— Первый тайм, наверное, провальный. Не хватило нам души, страсти, что было у «Динамо». Во втором мы вернулись, но итог 0:2. Что не получалось? Медленное движение мяча, страсти и агрессии не хватило.

— Лидерство в таблице РПЛ не давило на игроков?

— Это как раз вопрос про первый тайм. Медные трубы — тоже испытание. Это был урок для нас, - приводит слова Парфенова «Матч ТВ».

Напомним, что поражение от «Динамо» стало первым для команды из Екатеринбурга в новом сезоне российской премьер-лиги. На текущий момент «Урал» с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.