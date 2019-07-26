Дмитрий Хохлов: Думаю, просто сегодня мы все правильно делали на поле

— Настроение после первой победы на новом стадионе? Позитивное, радостное. Мы ждали этой победы, хорошо, что добились такого результата сегодня. Поздравляю динамовских болельщиков. Дай бог, чтоб и дальше так было.
— В Туле вы говорили о психологии. Работали над этим перед матчем с «Уралом»?
— Психолога в команде нет. Думаю, просто сегодня мы все правильно делали на поле. В Туле мы неправильно начали играть второй тайм, «Арсенал» сумел перестроиться, а мы нет. Сегодня все получилось, - приводит слова Хохлова «Матч ТВ».
Напомним, что «Динамо» одержало первую победу в текущем сезоне российской премьер-лиги. После трех туров команда Дмитрия Хохлова, набрав четыре очка, расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата.
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