Дмитрий Хохлов: Думаю, просто сегодня мы все правильно делали на поле Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итоги домашнего матча 3-го тура чемпионата России против «Урала» (2:0).

— Настроение после первой победы на новом стадионе? Позитивное, радостное. Мы ждали этой победы, хорошо, что добились такого результата сегодня. Поздравляю динамовских болельщиков. Дай бог, чтоб и дальше так было.

— В Туле вы говорили о психологии. Работали над этим перед матчем с «Уралом»?

— Психолога в команде нет. Думаю, просто сегодня мы все правильно делали на поле. В Туле мы неправильно начали играть второй тайм, «Арсенал» сумел перестроиться, а мы нет. Сегодня все получилось, - приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» одержало первую победу в текущем сезоне российской премьер-лиги. После трех туров команда Дмитрия Хохлова, набрав четыре очка, расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата.