Константин Рауш: Второй тайм с «Уралом» мне не очень понравился Защитник «Динамо» Константин Рауш прокомментировал победу в домашнем матче 3-го тура чемпионата России против «Урала» (2:0).

- В первом тайме мы играли хорошо, нашли зон в атаке. Мы очень быстро играли в атаку. Второй тайм мне не очень понравился. На поле всегда видно по-другому. Мы чуть сели, было не много опасных моментов. Все зависит от нас. Если бы играли также, как в первом тайме – все было бы хорошо. 2:0 – это опасный счет и хорошо, что в обороне не пропустили.

Напомним, что «Динамо» одержало первую победу в текущем сезоне российской премьер-лиги. После трех туров команда Дмитрия Хохлова, набрав четыре очка, расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата.