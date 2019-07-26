Шюррле может перейти в «Спартак» на правах аренды

Как сообщает «Чемпионат», сделка, которая будет предусматривать возможность последующего выкупа, может быть оформлена в ближайшее время.
Напомним, что прошлый сезон Шюррле провел в английской премьер-лиге, выступая за «Фулхэм». 28-летний хавбек отыграл 24 матча и забил шесть мячей. Ранее Шюррле выступал за «Байер», «Челси» и «Волфсбург».
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