«Интер Майами» подписал первых игроков в своей истории

Как сообщает пресс-служба клуба, левый вингер Матиас Пеллегрини и центральный нападающий Хулиан Карранса стали первыми игроками «Интер Майами».
Подробности контрактов с аргентинскими игроками не разглашаются.
19-летний Пеллегрини с июля 2018 года выступает за аргентинский «Эстудиантес» и провел за команду 17 матчей, в которых забил три мяча и сделал один голевой пас.
19-летний Карранса с января 2018 года играет за «Банфилд», за это время форвард сыграл 33 матча за аргентинский клуб, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.
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