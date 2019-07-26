«Интер Майами» подписал первых игроков в своей истории - Советский спорт
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26 июля 2019 23:41Футбол

«Интер Майами» подписал первых игроков в своей истории

«Интер Майами» Дэвида Бекхэма, который в 2020 году начнет свои выступления в высшей футбольной лиге США и Канады (MLS), объявил о подписание первых игроков в истории команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, левый вингер Матиас Пеллегрини и центральный нападающий Хулиан Карранса стали первыми игроками «Интер Майами».

Подробности контрактов с аргентинскими игроками не разглашаются.

19-летний Пеллегрини с июля 2018 года выступает за аргентинский «Эстудиантес» и провел за команду 17 матчей, в которых забил три мяча и сделал один голевой пас.

19-летний Карранса с января 2018 года играет за «Банфилд», за это время форвард сыграл 33 матча за аргентинский клуб, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

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