«Тамбов» сыграет со «Спартаком» и еще два матча премьер-лиги В субботу пройдут три матча третьего тура премьер-лиги.

В субботу «Тамбов» проведет свой первый в истории домашний матч в премьер-лиге.

Дебютант РПЛ примет «Спартак» на «Мордовия Арене» в Саранске. Эта игра станет первой для соперников друг с другом и начнется в 16:30 (мск). Напомним, РФС пока не разрешил «Тамбову» играть на домашнем стадионе «Спартак» в своем городе.

Также в субботу пройдут еще два матча: в 14:00 (мск) начнется игра на стадионе «Нефтяник» между «Уфой» и «Крыльями Советов». В прошлом сезоне гостям удалось победить в Уфе (2:1). А в 19:00 (мск) прозвучит стартовый свисток в матче «Краснодар» – «Сочи» на стадионе «Краснодар». Эти команды также ранее никогда не играли.

Напомним, третий тур стартовал накануне матчем «Динамо» – «Урал» (2:0) в Москве.