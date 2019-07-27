Хаджи забил победный гол в первом матче за «Генк» через две минуты после выхода на замену - Советский спорт
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27 июля 2019 08:43ФутболЛипкин Антон

Хаджи забил победный гол в первом матче за «Генк» через две минуты после выхода на замену

В межсезонье на румына претендовал «Спартак».

«Генк» выиграл у «Кортрейка» (2:1) в матче первого тура чемпионата Бельгии на «Луминус Арене» в Генке.

Победный гол на 76-й минуте забил полузащитник Янис Хаджи, который дебютировал за свою новую команду, выйдя на замену за две минуты до этого.

Напомним, в межсезонье на 20-летнего игрока претендовал «Спартак», однако сын бывшего полузащитника сборной Румынии Георге Хаджи выбрал «Генк», который выступит в Лиге чемпионов.

В прошлую субботу «Генк» стал обладателем Суперкубка Бельгии, победив «Мехелен» (3:0). Этот матч Хаджи провел в запасе.

Чемпионат Бельгии
1-й тур

«Генк» – «Кортрейк» – 2:1 (0:1)
Голы: Нюгрен, 50. Хаджи, 76 – Де Сарт, 14.

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