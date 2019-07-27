Кирилл Панченко: В матче с «Уралом» у «Динамо» были видны коллектив и команда «Динамо» победило «Урал» в третьем туре премьер-лиги.

Полузащитник «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в матче третьего тура премьер-лиги на стадионе «Динамо».

«На поле было видно коллектив и команду, победили заслуженно, – приводит «Р-Спорт» слова 29-летнего игрока. – Знали, что «Урал» хорошо выглядит, это лидер чемпионата.

Настрой у нас был боевой, тем более после проигрыша «Рубину» необходима была победа».

Напомним, Панченко впервые в сезоне вышел в стартовом составе «Динамо» и забил второй гол в ворот «Урала» на 31-й минуте.

Эта победа стала первой для «Динамо» на родном стадионе после его реконструкции. Ранее бело-голубые сыграли на нем вничью с «Арсеналом» (3:3) в конце прошлого сезона и проиграли «Рубину» (0:1) во втором туре.

«Динамо» набрало четыре очка и поднялась на восьмое место в турнирной таблице.