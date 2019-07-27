Бубнов поставил на ничью в матче «Уфа» – «Крылья Советов» - Советский спорт
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27 июля 2019 09:20ФутболЛипкин Антон

Бубнов поставил на ничью в матче «Уфа» – «Крылья Советов»

Начало матча – 14:00 (мск).

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч третьего тура премьер-лиги «Уфа» – «Крылья Советов».

«Уфа» не смогла набрать ни одного очка в двух турах и на своем поле постарается выжать максимум в споре с вероятным конкурентом по дистанции, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Однако и «Крылья» настраиваются на победу. Прогноз – 1:1».

Напомним, на старте сезона «Уфа» проиграла с одинаковым счетом 2:3 «Уралу» и «Краснодару». В свою очередь «Крылья Советов» сначала победили ЦСКА (2:0), после чего потерпели поражение от «Арсенала» (2:3).

В прошлом сезоне «Крылья» выиграли в гостях у «Уфы» (2:1).

Матч пройдет 27 июля на стадионе «Нефтяник». Начало – 14:00 (мск).

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