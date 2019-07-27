Зинедин Зидан после 3:7 с «Атлетико»: Уверен, что у нас будет хороший сезон «Реал» крупно проиграл «Атлетико» в матче Международного кубка чемпионов.

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение от «Атлетико» (3:7) в матче Международного кубка чемпионов на MetLife Stadium в Ист-Рутерфорде.

«Мы будем мотивированы, – приводит Marca слова француза. – У меня нет никаких сомнений в этом. Уверен, что у нас будет хороший сезон.

Мы не можем быть довольны сегодняшним матчем. Но вместе с тем я убежден, что у нас есть команда, которая будет играть на хорошем уровне.

Поражение меня не беспокоит, хотя оно неприятно. Ты играешь в футбол не для того, чтобы проигрывать. Но так произошло, и не нужно оглядываться назад. Это была плохая игра».

Отметим, что «Реал» проиграл первый тайм со счетом 0:5, после перерыва «Атлетико» еще увеличил свое преимущество и пропустил два гола после того, как повел 7:1. Покер в матче оформил форвард Диего Коста, удаленный на 65-й минуте за стычку с защитником Даниэлем Карвахалем.