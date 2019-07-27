Григорий Иванов: У «Динамо» был последний шанс реабилитироваться перед болельщиками «Урал» проиграл в Москве в первом матче третьего тура премьер-лиги.

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Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги матча третьего тура премьер-лиги с «Динамо» (0:2) в Москве.

«У «Динамо» была серьезная задача, у них был практически последний шанс реабилитироваться перед своими болельщиками, – приводит ТАСС слова Иванова, – ведь из шести очков они взяли только одно. Они вышли, поменяли полсостава, у них был очень серьезный настрой».

Напомним, оба гола в матче были забиты в первом тайме: сначала отличился Артур Юсупов, после чего Кирилл Панченко удвоил преимущество бело-голубых.

«Урал», одержавший две победы на старте чемпионата, пропустил «Зенит» на первое место в турнирной таблице. В четвертом туре 3 августа команда сыграет дома с «Ростовом».