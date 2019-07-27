Григорий Иванов: У «Динамо» был последний шанс реабилитироваться перед болельщиками

Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги матча третьего тура премьер-лиги с «Динамо» (0:2) в Москве.
«У «Динамо» была серьезная задача, у них был практически последний шанс реабилитироваться перед своими болельщиками, – приводит ТАСС слова Иванова, – ведь из шести очков они взяли только одно. Они вышли, поменяли полсостава, у них был очень серьезный настрой».
Напомним, оба гола в матче были забиты в первом тайме: сначала отличился Артур Юсупов, после чего Кирилл Панченко удвоил преимущество бело-голубых.
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