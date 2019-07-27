Антон Шунин: Победа над «Уралом» была нужна как воздух

Голкипер «Динамо» Антон Шунин высказался о важности победы над «Уралом» (2:0) в матче третьего тура премьер-лиги в Москве.
«Победа была нужна как воздух, мы выходили только с мыслью о ней, – приводит ТАСС слова Шунина. – Нам очень помогала поддержка болельщиков, спасибо им, сегодня их было очень много».
Напомним, в первых двух матчах «Динамо» набрало одно очко: бело-голубые сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) в Туле, после чего проиграли дома «Рубину» (0:1). Матч с «Уралом» на стадионе в Петровском парке посетили 12 349 зрителей.
В четвертом туре 3 августа «Динамо» сыграет в гостях со «Спартаком».
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