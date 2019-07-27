Бывший полузащитник «Анжи» Лукман продолжит карьеру в Тунисе Нигериец подписал контракт с клубом «Татавин».

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Полузащитник Аруна Лукман, известный в России по выступлениям за «Анжи», стал игроком клуба из Туниса «Татавин». 28-летний нигериец, пропустивший последний год, подписал двухлетний контракт.

Лукман выступал за «Анжи» на правах аренды из киевского «Динамо» с июля по декабрь 2015 года. В премьер-лиге он принял участие в 12 матчах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

В 2016 году «Динамо» снова отдало игрока в аренду в «Астану», а в 2018 году Лукман провел четыре месяца в чемпионате Литвы в составе «Паланги».

Добавим, что в сезоне-2018/2019 «Татавин» занял восьмое место в чемпионате Туниса.