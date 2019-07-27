«Барселона» может предложить Месси пожизненный контракт Нынешнее соглашение аргентинца истекает в 2021 году.

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«Барселона» рассматривает возможность предложить форварду Лионелю Месси пожизненный контракт, сообщает El Mundo Deportivo.

Нынешнее соглашение 32-летнего аргентинца действует до 2021 года. Ранее в июле стало известно, что клуб рассчитывает начать с игроком переговоры о продлении контракта. Не исключено, что он станет пожизненный, в результате чего Месси будет играть за каталонцев до конца карьеры.

Форвард сборной Аргентины выступает за «Барселону» с 2005 года. За 14 лет он провел за команду 687 матчей, в которых забил 603 гола и сделал 242 результативные передачи.

Отметим, что Месси получил дополнительное время на отдых после выступления за национальную команду на Кубке Америки и пока не присоединился к «Барселоне», которая находится в предсезонном турне в Японии.