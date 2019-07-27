«Барселона» может предложить Месси пожизненный контракт

«Барселона» рассматривает возможность предложить форварду Лионелю Месси пожизненный контракт, сообщает El Mundo Deportivo.
Нынешнее соглашение 32-летнего аргентинца действует до 2021 года. Ранее в июле стало известно, что клуб рассчитывает начать с игроком переговоры о продлении контракта. Не исключено, что он станет пожизненный, в результате чего Месси будет играть за каталонцев до конца карьеры.
Форвард сборной Аргентины выступает за «Барселону» с 2005 года. За 14 лет он провел за команду 687 матчей, в которых забил 603 гола и сделал 242 результативные передачи.
Отметим, что Месси получил дополнительное время на отдых после выступления за национальную команду на Кубке Америки и пока не присоединился к «Барселоне», которая находится в предсезонном турне в Японии.
«Нам шьют костюмы». Как омские «ястребы» готовятся к новому сезону КХЛЗащитник Вячеслав Войнов и вратарь Игорь Бобков – о планах «Авангарда» на новый сезон. 40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155. Валерий Каменский: Знарок способен выстрелить, как с ХК МВДВ среду гостем редакции «Советского спорта» стал прославленный в прошлом чемпион Валерий Каменский – ныне вице-президент КХЛ по развитию, глава Спортивно-дисциплинарного комитета лиги, вице-президент «Спартака», член Тройного золотого клуба. «Войнов? Ух ты – давайте!» Боб Хартли готовит боевой состав для похода за КубкомГлавный тренер «Авангарда» Боб Хартли – о подготовке к сезону и новых «бойцах» в своей команде. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. Шэн отмучился в «Салавате Юлаеве». Не факт, что в «Бостоне» будет лучшеМолодой хоккеист и уфимский клуб расторгли контракт. Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо. Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева. «Спартак» проиграет, или Кто играет в истомную скуку. Колонка КушанашвилиОтар Кушанашвили – о «Спартаке». «Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену. «Выжить бы на предсезонке!» Потапов – о тренировках в новом клубеНападающий «Авангарда» Алексей Потапов – о подходе Боба Хартли к хоккею и игрокам. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. «Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Дмитрий Парфенов: Нам не хватило души и страстиГлавный тренер «Урала» прокомментировал первое поражение своей команды (0:2 от «Динамо») в нынешнем чемпионате. «Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка. Анатолий Бышовец: После смерти Танича на домашние матчи ЦСКА не хожуРазговор с заслуженным тренером СССР начался с его ожиданий от столичного дерби ЦСКА – «Локомотив», а потом перетек к теме шансов для молодежи и отношениям Дениса Глушакова с Массимо Каррерой. Сергей Паршивлюк: Мы понимали, что у нас нет права на ошибкуПосле матча 3-го тура чемпионата России «Динамо» – «Урал», в котором бело-голубые победили со счетом 2:0, своими впечатлениями поделились защитники хозяев Сергей Паршивлюк и Константин Рауш, а также нападающий «Динамо» Кирилл Панченко. «Бузова или Леди Гага? Пусть обе приезжают!» Зернов – о гостях «Авангарда»Нападающий «Авангарда» Денис Зернов – о целях на новый сезон и звездах на арене в Балашихе. 5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. «Магнитогорск – самый сраный город в мире». Тальбо вспоминает о РоссииОчередной североамериканец позволил себе негативные высказывания о КХЛ и России. Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4. Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима - четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет. Деньги есть: «Краснодар» провел самую дорогую сделку в истории клубаКонтракт с «быками» подписал французский полузащитник Реми Кабелла. Его купили за 12 миллионов евро. Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать. Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.