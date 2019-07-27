Александр Бубнов: «Тамбов» лишен своих трибун, а в плане класса шансы «Спартака» на успех выше - Советский спорт
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27 июля 2019 11:47ФутболЛипкин Антон

Александр Бубнов: «Тамбов» лишен своих трибун, а в плане класса шансы «Спартака» на успех выше

«Тамбов» примет «Спартак» в Саранске.

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч третьего тура премьер-лиги «Тамбов» – «Спартак».

«Тамбов» лишен преимущества в виде своих трибун, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова, – а в плане класса и сыгранности шансы «Спартака» на успех выше. Прогноз – 0:2».

Напомним, в первых двух турах «Тамбов» проиграл в гостях с одинаковым счетом 1:2 чемпиону России «Зениту» и вице-чемпиону «Локомотиву». В свою очередь «Спартак» победил дома другого дебютанта – «Сочи» (1:0) и сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в Ростове-на-Дону.

Матч «Тамбов» – «Спартак» в связи с неготовностью стадиона в Тамбове пройдет на «Мордовия Арене» в Саранске. Начало – 16:30 (мск).

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