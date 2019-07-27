Фанаты «Спартака» согласовали проход по улицам Саранска «Спартак» проведет в столице Мордовии матч с «Тамбовом».

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Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» сообщило в своем твиттере о том, что фанаты красно-белых устроят проход по улицам Саранска перед матчем третьего тура премьер-лиги с «Тамбовом».

Сбор болельщиков «Спартака» начнется в 13:30 на пересечении улицы Коммунистической и проспекта Ленина. Проход, который согласован с городом, начнется за два с половиной часа до начала игры – в 14:00. Фанаты пройдут по улицам Коммунистической и Волгоградской.

Сегодня #Спартак проводит гостевой матч против «Тамбова».



🏆 Премьер-лига, 3-й тур

⚽ «Тамбов» - «Спартак»

🏟 «Мордовия Арена»

📆 27 июля

🕤 16:30

📺 Матч Премьер

📊 https://t.co/TLSeSDt3nu

👣 Проход в 14:00, сбор в 13:30👇 pic.twitter.com/T5lrSICvaO — Фратрия (@fratria) July 27, 2019

Напомним, матч «Тамбов» – «Спартак» состоится на «Мордовия Арене» в Саранске в связи с неготовностью домашнего стадиона дебютанта премьер-лиги.

Начало игры – 16:30 (мск).