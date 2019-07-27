Фанаты «Спартака» согласовали проход по улицам Саранска

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» сообщило в своем твиттере о том, что фанаты красно-белых устроят проход по улицам Саранска перед матчем третьего тура премьер-лиги с «Тамбовом».
Сбор болельщиков «Спартака» начнется в 13:30 на пересечении улицы Коммунистической и проспекта Ленина. Проход, который согласован с городом, начнется за два с половиной часа до начала игры – в 14:00. Фанаты пройдут по улицам Коммунистической и Волгоградской.
Напомним, матч «Тамбов» – «Спартак» состоится на «Мордовия Арене» в Саранске в связи с неготовностью домашнего стадиона дебютанта премьер-лиги.
Начало игры – 16:30 (мск).
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