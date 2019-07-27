Бубнов поставил на крупную победу «Краснодара» над «Сочи»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч третьего тура премьер-лиги «Краснодар» – «Сочи».
«Краснодарцы пока не слишком уверенно вошли в новый сезон, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова, – но домашний матч с новичком премьер-лиги – это хорошая возможность повысить скорость и обрести уверенность. Прогноз – 3:0».
Напомним, в первых двух турах «Краснодар» играл в гостях: сначала потерпел поражение от «Ахмата» (0:1) в Грозном, после чего одержал волевую победу над «Уфой» (3:2), проигрывая после первого тайма со счетом 0:2.
В свою очередь «Сочи» пока не набрал ни одного очка: дебютант РПЛ проиграл «Спартаку» (0:1) в Москве и «Зениту» (0:2) дома.
Матч «Краснодар» – «Сочи» пройдет 27 июля на стадионе «Краснодар». Начало – 19:00 (мск).
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