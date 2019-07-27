Реми Кабелля: Предложение «Краснодара» было таким большим, что невозможно было отказаться - Советский спорт
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27 июля 2019 12:42ФутболЛипкин Антон

Реми Кабелля: Предложение «Краснодара» было таким большим, что невозможно было отказаться

«Краснодар» подписал француза на три года.

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелля объяснил, почему решил подписать контракт с «быками».

«Изначально я не планировал никуда уходить, – сказал 29-летний француз в интервью LEquipe. – Я готовился к тому, чтобы остаться в «Сент-Этьене», где чувствовал себя как дома. Но однажды я получил сообщение о том, что есть предложение, которое стоит изучить.

Каждый год мне сообщали о том, что мной интересуются в России, но я всегда отвечал, что не готов. И в этот раз я не спрашивал мнения у других, я был более эгоистичен, чем обычно. Я думал в первую очередь о себе и хотел все решить сам. Я видел записи матчей, фотографии стадиона. Этот переход – не какое-то приключение, я знаю, куда перехожу.

С точки зрения инфраструктуры могу сказать, что все на очень-очень высоком уровне. Например, я никогда не встречал в карьере такую красивую раздевалку. У меня было десять дней на принятие решения, но предложение было таким большим, что невозможно было отказаться».

Напомним, Кабелля выступал за «Монпелье» (2011-2014), «Ньюкасл» (2014-2015), «Марсель» (2015-2017) и «Сент-Этьен» (2017-2019). В лиге 1 атакующий полузащитник провел 240 матчей, в которых забил 50 голов и сделал 34 результативные передачи.

Контракт Кабелля с «быками» рассчитан до 2022 года.

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