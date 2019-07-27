«Уфа» – «Крылья Советов». Стартовые составы команд

Главные тренеры «Уфы» и «Крыльев Советов» Вадим Евсеев и Миодраг Божович определились со стартовыми составами на матч команд в третьем туре премьер-лиги.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Табидзе, Пуцко, Аликин, Алиев, Фомин, Карп, Тилль, Козлов, Игбун.
Запасные: Чернов, Шафинский, Йокич, Ванек, Бизяк, Засеев, Гиоргобиани, Емельянов, Мохбалиев, Кротов, Власов.
Наш состав на матч #УфаКрылья pic.twitter.com/uspe34O0lG— ФК УФА (@UfaFc) July 27, 2019
«Крылья Советов»: Рыжиков, Полуяхтов, Анюков, Комбаров, Карпов, Гацкан, Гынсарь, Зиньковский, Мияйлович, Кабутов, Соболев.
Запасные: Конюхов, Овсянников, Радоньич, Терехов, Антон, Тимофеев, Чичерин, Смирнов, Голенков, Канунников.
Гацкан сыграет с первых минут, Полуяхтов выйдет вместо Бурлака https://t.co/CIFRX2yvzA— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 27, 2019
Напомним, матч «Уфа» – «Крылья Советов» пройдет 27 июля на стадионе «Нефтяник». Начало – 14:00 (мск).