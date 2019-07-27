«Уфа» – «Крылья Советов». Стартовые составы команд - Советский спорт
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27 июля 2019 13:12ФутболЛипкин Антон

«Уфа» – «Крылья Советов». Стартовые составы команд

Начало матча – 14:00 (мск).

Главные тренеры «Уфы» и «Крыльев Советов» Вадим Евсеев и Миодраг Божович определились со стартовыми составами на матч команд в третьем туре премьер-лиги.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Табидзе, Пуцко, Аликин, Алиев, Фомин, Карп, Тилль, Козлов, Игбун.
Запасные: Чернов, Шафинский, Йокич, Ванек, Бизяк, Засеев, Гиоргобиани, Емельянов, Мохбалиев, Кротов, Власов.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Полуяхтов, Анюков, Комбаров, Карпов, Гацкан, Гынсарь, Зиньковский, Мияйлович, Кабутов, Соболев.
Запасные: Конюхов, Овсянников, Радоньич, Терехов, Антон, Тимофеев, Чичерин, Смирнов, Голенков, Канунников.

Напомним, матч «Уфа» – «Крылья Советов» пройдет 27 июля на стадионе «Нефтяник». Начало – 14:00 (мск).

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