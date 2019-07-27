Диего Симеоне после 7:3 с «Реалом»: Не считаю, что это реальный расклад сил между нами

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Реалом» (7:3) в матче Международного кубка чемпионов на MetLife Stadium в Ист-Рутерфорде.
«Я не хочу бросаться словами, – цитирует аргентинца Goal.com. – Живу настоящим моментом. Это была хорошая игра. Я видел, с каким энтузиазмом действовала команда.
Теперь подождем следующий матч, проведем ротацию состава и будем дальше готовиться к чемпионату. Не считаю, что эта игра показала реальный расклад сил между командами».
Напомним, первый тайм завершился со счетом 5:0 в пользу «Атлетико». После перерыва преимущество вице-чемпионов Испании возросло еще больше, и только после того, как счет стал 7:1, «Реал» забил два гола. Покер в матче оформил форвард Диего Коста.
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