Диего Симеоне после 7:3 с «Реалом»: Не считаю, что это реальный расклад сил между нами - Советский спорт
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27 июля 2019 13:42ФутболЛипкин Антон

Диего Симеоне после 7:3 с «Реалом»: Не считаю, что это реальный расклад сил между нами

«Атлетико» разгромил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Реалом» (7:3) в матче Международного кубка чемпионов на MetLife Stadium в Ист-Рутерфорде.

«Я не хочу бросаться словами, – цитирует аргентинца Goal.com. – Живу настоящим моментом. Это была хорошая игра. Я видел, с каким энтузиазмом действовала команда.

Теперь подождем следующий матч, проведем ротацию состава и будем дальше готовиться к чемпионату. Не считаю, что эта игра показала реальный расклад сил между командами».

Напомним, первый тайм завершился со счетом 5:0 в пользу «Атлетико». После перерыва преимущество вице-чемпионов Испании возросло еще больше, и только после того, как счет стал 7:1, «Реал» забил два гола. Покер в матче оформил форвард Диего Коста.

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