«Барселона» обыграла «Виссел Кобе» в контрольном матче - Советский спорт
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27 июля 2019 14:08Футбол

«Барселона» обыграла «Виссел Кобе» в контрольном матче

Футболисты «Барселоны» в товарищеском матче одержали победу над «Виссел Кобе».

Встреча состоялась и завершилась со счетом 2:0. В составе каталонцев дублем отметился Карлес Перес (59-я и 86-я минуты).

Отметим, что в составе японской команды по тайму отыграли бывшие футболисты «Барселоны» Андрес Иньеста и Давид Вилья, а новичок испанского клуба Антуан Гризманн вышел в стартовом составе, но был заменен после перерыва.

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