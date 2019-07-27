«Барселона» обыграла «Виссел Кобе» в контрольном матче

Встреча состоялась и завершилась со счетом 2:0. В составе каталонцев дублем отметился Карлес Перес (59-я и 86-я минуты).
Отметим, что в составе японской команды по тайму отыграли бывшие футболисты «Барселоны» Андрес Иньеста и Давид Вилья, а новичок испанского клуба Антуан Гризманн вышел в стартовом составе, но был заменен после перерыва.
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