«Спартак» попросил болельщиков не использовать пиротехнику в матче с «Тамбовом»

«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем третьего тура премьер-лиги с «Тамбовом».
Клуб порекомендовал своим поклонникам заранее приезжать на стадион во избежание очередей у входа на трибуну, а также попросил воздержаться от использования пиротехники.
«Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Отметим, что ранее стало известно об организованном проходе болельщиков «Спартака» по улицам Саранска, который был согласован с городом.
Матч «Тамбов» – «Спартак» пройдет 27 июля на «Мордовия Арене». Начало – 16:30 (мск).
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