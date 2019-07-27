«Спартак» попросил болельщиков не использовать пиротехнику в матче с «Тамбовом» - Советский спорт
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27 июля 2019 14:37ФутболЛипкин Антон

«Спартак» попросил болельщиков не использовать пиротехнику в матче с «Тамбовом»

Матч пройдет на «Мордовия Арене» в Саранске.

«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем третьего тура премьер-лиги с «Тамбовом».

Клуб порекомендовал своим поклонникам заранее приезжать на стадион во избежание очередей у входа на трибуну, а также попросил воздержаться от использования пиротехники.

«Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Отметим, что ранее стало известно об организованном проходе болельщиков «Спартака» по улицам Саранска, который был согласован с городом.

Матч «Тамбов» – «Спартак» пройдет 27 июля на «Мордовия Арене». Начало – 16:30 (мск).

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