Шюррле приступил к оформлению российской визы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 июля 2019 14:45Футбол

Шюррле приступил к оформлению российской визы

Левый вингер дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле в ближайшее время может подписать контракт со «Спартаком».

По информации РБК, в субботу 28-летний немецкий футболист приступил к оформлению российской визы.

Ранее Инго Хаспел, агент Андре Шюррле, подтвердил информацию о переговорах вингера дортмундской «Боруссии» со «Спартаком».

Напомним, что прошлый сезон Шюррле провел в английской премьер-лиге, выступая за «Фулхэм». Левый вингер отыграл 25 матчей за английский клуб, записав на свой счет шесть забитых мячей. Ранее Шюррле выступал за «Байер», «Челси» и «Волфсбург».

Добавим, что Шюррле перешел в «Боруссию» из «Вольфсбурга» летом 2016 года за 30 миллионов евро. С тех пор он провел 51 встречу за дортмундский клуб, забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.

Текущий контракт вингера с немецким клубом рассчитан до июня 2021года, а портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
25/07 22:15Футбол
Молчи, грусть, «Нефтчи»… «Арсенал» серьезно усложнил себе жизньТуляки дебютировали в Лиге Европы с домашнего поражения от скромного азербайджанского клуба.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
27/07 08:25Хоккей
Валерий Каменский: Знарок способен выстрелить, как с ХК МВДВ среду гостем редакции «Советского спорта» стал прославленный в прошлом чемпион Валерий Каменский – ныне вице-президент КХЛ по развитию, глава Спортивно-дисциплинарного комитета лиги, вице-президент «Спартака», член Тройного золотого клуба.
26/07 10:00Футбол
Анатолий Бышовец: После смерти Танича на домашние матчи ЦСКА не хожуРазговор с заслуженным тренером СССР начался с его ожиданий от столичного дерби ЦСКА – «Локомотив», а потом перетек к теме шансов для молодежи и отношениям Дениса Глушакова с Массимо Каррерой.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
23/07 13:00Хоккей
В Сиэтле появится новый клуб НХЛ. Он будет играть на лучшей арене в миреНХЛ расширится до 32 команд через два года.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
26/07 19:50Футбол
Анастасия Пустовойтова: Хотела бы отсудить матч РПЛ. С VAR это прощеЛучшая женщина-арбитр России рассказала о работе на завершившемся недавно во Франции чемпионате мира, памятной медали ФИФА и своей заветной мечте.
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
25/07 09:00Хоккей
Алексей Анисимов: Ставлю судьям четверку с плюсомОткровенное интервью главного арбитра КХЛ.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
27/07 15:20Футбол
Невероятный гол «Крыльев Советов». Видео всех голов 3-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 3-го тура чемпионата России.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
26/07 09:00Футбол
Первый гол Чалова или первый «сухарь» Гилерме? Интриги 3-го тура РПЛРассказываем о том, что ждать от матчей третьего тура российской премьер-лиги.
26/07 08:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 3-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
26/07 23:13Футбол
Сергей Паршивлюк: Мы понимали, что у нас нет права на ошибкуПосле матча 3-го тура чемпионата России «Динамо» – «Урал», в котором бело-голубые победили со счетом 2:0, своими впечатлениями поделились защитники хозяев Сергей Паршивлюк и Константин Рауш, а также нападающий «Динамо» Кирилл Панченко.  
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
24/07 09:30Хоккей
Что делать «Рейнджерс» с Бучневичем?Этим летом в НХЛ только два клуба пробили потолок зарплат – «Вегас» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
Новости
15:55 Футбол «Уфа» на своем поле обыграла «Крылья Советов», одержав первую победу в чемпионате
15:40 Футбол «Тамбов» - «Спартак»: Мирзов и Баду остались в запасе
15:37 Футбол Лондонский «Арсенал» близок к подписанию Пепе
15:19 Плавание Минаков выиграл серебро чемпионата мира на дистанции 100 метров баттерфляем
15:13 Футбол Жена Мамаева: Отец Паши забрал все деньги, муж сказал мне продать одну из машин
15:02 Футбол Владимир Быстров: Нереально усилить «Спартак» на шесть миллионов евро
14:50 Футбол Мельгарехо покинет «Спартак» в ближайшие 2-3 недели
14:50 Футбол Александр Ломовицкий: У меня были варианты, Бакаев посоветовал выбрать «Арсенал»
14:45 Футбол Шюррле приступил к оформлению российской визы
14:37 Футбол «Спартак» попросил болельщиков не использовать пиротехнику в матче с «Тамбовом»
14:30 Формула-1 Леклер выиграл субботнюю практику Гран-при Германии, Квят – 17-й
14:16 Футбол Йович получил травму в матче с «Атлетико»
14:08 Футбол «Барселона» обыграла «Виссел Кобе» в контрольном матче
13:51 Баскетбол Клайберн напомнил о себе сборной США
13:42 Футбол Диего Симеоне после 7:3 с «Реалом»: Не считаю, что это реальный расклад сил между нами
13:12 Футбол «Уфа» – «Крылья Советов». Стартовые составы команд
13:05 Футбол Молло подпишет контракт с «Панатинаикосом»
12:49 Хоккей Дон Уодделл: Очень надеюсь, что Уильямс продолжит карьеру, он поможет «Каролине»
12:42 Футбол Реми Кабелля: Предложение «Краснодара» было таким большим, что невозможно было отказаться
12:29 Футбол Бубнов поставил на крупную победу «Краснодара» над «Сочи»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика