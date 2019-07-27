Шюррле приступил к оформлению российской визы Левый вингер дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле в ближайшее время может подписать контракт со «Спартаком».

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По информации РБК, в субботу 28-летний немецкий футболист приступил к оформлению российской визы.

Ранее Инго Хаспел, агент Андре Шюррле, подтвердил информацию о переговорах вингера дортмундской «Боруссии» со «Спартаком».

Напомним, что прошлый сезон Шюррле провел в английской премьер-лиге, выступая за «Фулхэм». Левый вингер отыграл 25 матчей за английский клуб, записав на свой счет шесть забитых мячей. Ранее Шюррле выступал за «Байер», «Челси» и «Волфсбург».

Добавим, что Шюррле перешел в «Боруссию» из «Вольфсбурга» летом 2016 года за 30 миллионов евро. С тех пор он провел 51 встречу за дортмундский клуб, забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.

Текущий контракт вингера с немецким клубом рассчитан до июня 2021года, а портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.