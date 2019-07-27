Владимир Быстров: Нереально усилить «Спартак» на шесть миллионов евро Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал трансферную кампанию красно-белых.

- Нереально усилить «Спартак» на €6 млн, ведь клуб всегда борется за чемпионство. При этом командам из нижней части таблицы подобных средств может хватить для осуществления серьезного усиления. Думаю, у «Спартака» достаточно денег. Об этом говорит хотя бы тот факт, что на приобретение игрока для дублирующего состава было потрачено €2 млн, — заявил Быстров в интервью RT.

Добавим, что сегодня «Спартак» в гостях в рамках 3-го тура российской премьер-лиги сыграет против «Тамбова». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.