Жена Мамаева: Отец Паши забрал все деньги, муж сказал мне продать одну из машин Алана Мамаева, супруга бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала, почему выставила на продажу автомобиль Mercedes AMG G63.

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«Пора ответить на вопросы! Отец Паши забрал все деньги. На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберешь». Паша сказал мне продать одну из машин!» — написала Алана в «сторис» Instagram.

Напомним, с 8 июля Мамаев, а также бывший форвард «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий находятся в исправительной колонии – 4 в городе Алексеевка Белгородской области.

В октябре прошлого года компания избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а также главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных в 1,5 годам лишения свободы, а Мамаев и Протасовицкий получили один год и пять месяцев тюрьмы.