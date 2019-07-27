Жена Мамаева: Отец Паши забрал все деньги, муж сказал мне продать одну из машин

«Пора ответить на вопросы! Отец Паши забрал все деньги. На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберешь». Паша сказал мне продать одну из машин!» — написала Алана в «сторис» Instagram.
Напомним, с 8 июля Мамаев, а также бывший форвард «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий находятся в исправительной колонии – 4 в городе Алексеевка Белгородской области.
В октябре прошлого года компания избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а также главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных в 1,5 годам лишения свободы, а Мамаев и Протасовицкий получили один год и пять месяцев тюрьмы.
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