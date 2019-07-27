Жена Мамаева: Отец Паши забрал все деньги, муж сказал мне продать одну из машин - Советский спорт
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27 июля 2019 15:13Футбол

Жена Мамаева: Отец Паши забрал все деньги, муж сказал мне продать одну из машин

Алана Мамаева, супруга бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала, почему выставила на продажу автомобиль Mercedes AMG G63.

«Пора ответить на вопросы! Отец Паши забрал все деньги. На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберешь». Паша сказал мне продать одну из машин!» — написала Алана в «сторис» Instagram.

Напомним, с 8 июля Мамаев, а также бывший форвард «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий находятся в исправительной колонии – 4 в городе Алексеевка Белгородской области.

В октябре прошлого года компания избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а также главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных в 1,5 годам лишения свободы, а Мамаев и Протасовицкий получили один год и пять месяцев тюрьмы.

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