Лондонский «Арсенал» близок к подписанию Пепе

Как сообщает портал Goal, английский клуб в последние 48 часов ускорил переговоры по трансферу Пепе и на данный момент между клубами уже идут переговоры о структуре поэтапного плана выплат за переход 24-летнего правого вингера.
Как отмечает издание, в минувшую пятницу президент «Лилля» Херард Лопес заявил, что сразу четыре крупных клуба прислали предложения по Пепе, которые удовлетворяют финансовым интересам клуба, отметив, что ранее клуб обещал вингеру не мешать его переходу и позволить самому выбирать команду.
Напомним, что в услугах ивуарийского нападающего также были заинтересованы «ПСЖ», «Наполи» и «Ливерпуль».
Добавим, что действующий контракт Пепе с «Лиллем» рассчитан до июля 2022 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 65 миллионов евро.
В прошлом сезоне 24-летний нападающий отыграл 34 матча, забил 19 голов и отдал 12 голевых передач.
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