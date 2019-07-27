«Тамбов» - «Спартак»: Мирзов и Баду остались в запасе - Советский спорт
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27 июля 2019 15:40Футбол

«Тамбов» - «Спартак»: Мирзов и Баду остались в запасе

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Тамбова» на матч 3-го тура российской премьер-лиги.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Кулик, Чуперка, Карасёв, Килин, Аппаев, Костюков.

Запасные: Сугробов, Рыбин, Осипенко, Маркелов, Клёнкин, Чернышов, Бенито, Мамтов, Конате.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон Лукас, Гулиев, Зобнин, Бакаев З., Фернандо, Луис Адриано, Понсе Мартинес.

Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Гапонов, Баду, Жано, Мирзов, Ташаев, Бакаев С., Игнатов, Умяров, Мелкадзе.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 27 июля, в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

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