«Тамбов» - «Спартак»: Мирзов и Баду остались в запасе

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Кулик, Чуперка, Карасёв, Килин, Аппаев, Костюков.
Запасные: Сугробов, Рыбин, Осипенко, Маркелов, Клёнкин, Чернышов, Бенито, Мамтов, Конате.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон Лукас, Гулиев, Зобнин, Бакаев З., Фернандо, Луис Адриано, Понсе Мартинес.
Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Гапонов, Баду, Жано, Мирзов, Ташаев, Бакаев С., Игнатов, Умяров, Мелкадзе.
Добавим, что встреча состоится сегодня, 27 июля, в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».