«Уфа» на своем поле обыграла «Крылья Советов», одержав первую победу в чемпионате

В составе уфимской команды голом отметился Даниил Фомин (21-я минута), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Крыльев Советов» Владимир Полуяхтов (33). У самарского клуба точным ударом отличился Срджан Мияйлович (25).
Таким образом, «Уфа», одержав первую победу в текущем сезоне российской премьер-лиги, поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов», потерпев второе поражение кряду, остались на седьмой строчке.
В следующем туре чемпионата России «Уфа» в гостях сыграет против «Сочи», а «Крылья Советов» на своем поле примут «Локомотив».
Чемпионат России
3-й тур
«Уфа» – «Крылья Советов» - 2:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Фомин (21), 1:1 – Мияйлович (25), 2:1 – Полуяхтов (33, автогол).
«Уфа»: Беленов, Пуцко, Табидзе, Аликин, Сухов, Фомин, Алиев, Карп, Тилль (Емельянов, 82), Козлов (Бизяк, 74), Игбоун.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Карпов, Полуяхтов, Анюков (Канунников, 70), Комбаров, Мияйлович, Гынсарь (Радоньич, 74), Кабутов, Гацкан, Зиньковский, Соболев (Голенков, 84).
Предупреждения: Пуцко (51), Полуяхтов (57), Соболев (60).