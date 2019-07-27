Миодраг Божович: «Уфа» создала два хороших момента, которые реализовала

– Думаю, что в первом тайме игра была равная. «Уфа» создала два хороших момента, которые соперник реализовал. Во втором тайме мы выглядели лучше, имели два-три очень хороших возможности, но не успели забить. Удачи нам сегодня немного не хватило.
– В вашей команде много звездных игроков. Легко ли вам управлять ими?
– Они профессионалы, опытные игроки и сами знают, что делать на поле. С ними легче работать, - приводит слова специалиста пресс-служба «Крыльев Советов».
Напомним, что самарская команда потерпела второе поражение подряд в чемпионате и с тремя набранными очками занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ.
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