Виталий Шашков: В матче с «Уфой» не хватило забитых мячей - Советский спорт
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27 июля 2019 16:54Футбол

Виталий Шашков: В матче с «Уфой» не хватило забитых мячей

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков подвел итоги выездного матча 3-го тура российской премьер-лиги против Уфы (1:2).

Может быть, и не повезло нам, но забитых мячей не хватило. Заслуживали мы однозначно большего, - приводит слова Шашкова «РИА Новости».

Напомним, что самарская команда потерпела второе поражение подряд в чемпионате и с тремя набранными очками занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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