Виталий Шашков: В матче с «Уфой» не хватило забитых мячей

– Может быть, и не повезло нам, но забитых мячей не хватило. Заслуживали мы однозначно большего, - приводит слова Шашкова «РИА Новости».
Напомним, что самарская команда потерпела второе поражение подряд в чемпионате и с тремя набранными очками занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ.
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