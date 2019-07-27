Виталий Шашков: В матче с «Уфой» не хватило забитых мячей

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

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Садио Мане: Бутсы были порваны сбоку, я их зашил, как смог, суровой ниткой Победитель Лиги чемпионов поведал France Football свою удивительную историю – про то, как паренек из глухой сенегальской деревни, где никто никогда толком не играл в футбол, вопреки воле семьи, желавшей ему «нормальную» профессию, стал одним из лучших нападающих мира.

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