Шамиль Газизов: Радует, что мы очень хорошо и показательно играем первый тайм Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от домашнего матча 3-го тура российской премьер-лиги против «Крыльев Советов» (2:1).

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- Сегодня нам повезло, с «Краснодаром» в матче прошлого тура не повезло. Радует, что мы очень хорошо и показательно играем первый тайм, забиваем в каждой игре по два мяча, но есть кое-какие моменты, которые надо улучшить – а именно психологию, - приводит слова Газизова «РИА Новости».

Напомним, что «УФА» одержала первую победу в новом сезоне российской –премьер-лиги. В активе клуба из Башкортостана три очка и 11-е место в турнирной таблице РПЛ.