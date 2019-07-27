«Краснодар» - «Сочи». Стартовые составы команд

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов, Намли, Де Вильена, Ари, Игнатьев, Вандерсон.
Запасные: Синицын, Крицюк, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Олссон, Кайо, Сулейманов, Иван, Берг.
«Сочи»: Заболотный, Кудряшов, Юрганов, Калугин, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой.
Запасные: Джанаев, Фролов, Почивалин, Маргасов, Шакуро, Померко, Казаев, Лагатор, Обухов, Карапетян.
Добавим, что встреча состоится сегодня, 27 июля, в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.