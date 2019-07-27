«Тамбов» обыграл «Спартак» и одержал первую победу в премьер-лиге

В матче третьего тура чемпионата России среди команд премьер-лиги «Тамбов» в Саранске обыграл «Спартак» – 2:0.
В составе победителей отличились Седрик Гогуа (29-я минута) и Сослан Таказов (69-я).
РПЛ
Третий тур
«Тамбов» – «Спартак» – 2:0 (1:0)
Голы: Гогуа, 29 (1:0); Таказов, 69 (2:0).
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Кулик (Чернышев, 67), Чуперка, Карасёв, Килин (Маркелов, 76), Аппаев, Костюков (Муйива, 57).
Запасные: Сугробов, Рыбин, Осипенко, Маркелов, Клёнкин, Чернышов, Бенито, Мамтов, Конате.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов (Ташаев, 82), Жиго, Айртон Лукас, Гулиев (Ананидзе, 46), Зобнин, Бакаев З., Фернандо, Луис Адриано, Понсе (Мирзоа, 65).
Предупреждения: Таказов, 53; Гогуа, 54; Шелия, 90 – Понсе, 59; Жиго, 69; Мирзов, 82.