«Тамбов» обыграл «Спартак» и одержал первую победу в премьер-лиге - Советский спорт
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27 июля 2019 18:32ФутболКоноплев Александр

«Тамбов» обыграл «Спартак» и одержал первую победу в премьер-лиге

Неожиданный результат.

В матче третьего тура чемпионата России среди команд премьер-лиги «Тамбов» в Саранске обыграл «Спартак» – 2:0.

В составе победителей отличились Седрик Гогуа (29-я минута) и Сослан Таказов (69-я).

РПЛ
Третий тур

«Тамбов» – «Спартак» – 2:0 (1:0)

Голы: Гогуа, 29 (1:0); Таказов, 69 (2:0).

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Кулик (Чернышев, 67), Чуперка, Карасёв, Килин (Маркелов, 76), Аппаев, Костюков (Муйива, 57).

Запасные: Сугробов, Рыбин, Осипенко, Маркелов, Клёнкин, Чернышов, Бенито, Мамтов, Конате.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов (Ташаев, 82), Жиго, Айртон Лукас, Гулиев (Ананидзе, 46), Зобнин, Бакаев З., Фернандо, Луис Адриано, Понсе (Мирзоа, 65).

Предупреждения: Таказов, 53; Гогуа, 54; Шелия, 90 – Понсе, 59; Жиго, 69; Мирзов, 82.

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