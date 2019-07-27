Спортивный директор «Тамбова»: Пока одни эмоции после первой в истории победы в премьер-лиге Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал победу команды в домашнем матче 3-го тура российской премьер-лиги со «Спартаком» (2:0).

- Нам нужнее была победа, чем «Спартаку». Пока одни эмоции после первой в истории победы в премьер-лиге, сложно что-то говорить.

Тренерский штаб день и ночь работал, разобрал игру «Спартака» полностью. Они молодцы, и футболисты молодцы, и болельщики тоже, - приводит слова Худякова «РИА Новости».

Напомним, что «Тамбов», по итогам прошлого сезона вышедший в РПЛ, набрал первые очки в сезоне. В четвертом туре чемпионата России «Тамбов» проведет домашний матч с «Арсеналом».