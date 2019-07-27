Олег Кононов: Мы упустили много шансов и проиграли

- Поздравляю «Тамбов» с победой. Мы упустили много шансов и проиграли. Это тяжелое поражение. Хочу принести болельщикам извинения за результат. Будем бороться в следующей игре, это станет большим стимулом для нас.
Ответственность в первую очередь беру на себя. Игроки выполняли то, что я требовал, но удача от нас отвернулась.
Я понимаю болельщиков, которые выражают недовольство. Ответственность за проигрыш всегда ложится на тренера, и такое поражение — серьезное испытание.
Моя мотивация — выигрывать. Мы строим новую команду. Несколько человек нас уже покинули. Мы продолжаем работать над тем, чтобы усилить состав, - приводит слова Кононова пресс-служба красно-белых.
Добавим, что после трех туров чемпионата России «Спартак» набрал четыре очка и расположился на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.
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