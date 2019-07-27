Александр Григорян: Все команды Кононова играли в интеллектуальный, комбинационный футбол

- Все критикуют «Спартак». Но это команда, за которую болеет полстраны. Я лично считаю Олега Кононова топ-тренером. Все его команды играли в интеллектуальный, комбинационный футбол. Стиль, который был у «Краснодара», до сих пор остается, и его ставил Кононов. Многие считают его излишне интеллигентным, но никто не знает, настолько сильна его выдержка, - приводит слова Григоряна «Матч ТВ».
Отметим, что «Тамбов», по итогам прошлого сезона вышедший в РПЛ, набрал первые очки в сезоне.
Добавим, что после трех туров чемпионата России «Спартак» набрал четыре очка и расположился на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста. «Бузова или Леди Гага? Пусть обе приезжают!» Зернов – о гостях «Авангарда»Нападающий «Авангарда» Денис Зернов – о целях на новый сезон и звездах на арене в Балашихе. Теперь Хохлова не уволят? Бело-голубые победили «Урал»С третьей попытки «Динамо» одержало победу на своем новом стадионе, обыграв неожиданного лидера чемпионата.
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC. Алексей Анисимов: Ставлю судьям четверку с плюсомОткровенное интервью главного арбитра КХЛ. 15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить. Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне. «Тамбов» дважды забил «Спартаку». Видео всех голов 3-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 3-го тура чемпионата России. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 3-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье. С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал. Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера. Сенсация дня: «Спартак» проиграл дебютанту премьер-лигиКрасно-белые не смогли справиться с дебютантом премьер-лиги на нейтральном поле. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. «Выжить бы на предсезонке!» Потапов – о тренировках в новом клубеНападающий «Авангарда» Алексей Потапов – о подходе Боба Хартли к хоккею и игрокам. Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо. Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева. Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Садио Мане: Бутсы были порваны сбоку, я их зашил, как смог, суровой ниткойПобедитель Лиги чемпионов поведал France Football свою удивительную историю – про то, как паренек из глухой сенегальской деревни, где никто никогда толком не играл в футбол, вопреки воле семьи, желавшей ему «нормальную» профессию, стал одним из лучших нападающих мира. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Что делать «Рейнджерс» с Бучневичем?Этим летом в НХЛ только два клуба пробили потолок зарплат – «Вегас» и «Нью-Йорк Рейнджерс». 40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.