Александр Григорян: Все команды Кононова играли в интеллектуальный, комбинационный футбол - Советский спорт
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27 июля 2019 19:44Футбол

Александр Григорян: Все команды Кононова играли в интеллектуальный, комбинационный футбол

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подвел итоги домашнего матча 3-го тура российской премьер-лиги против «Спартака» (2:0).

- Все критикуют «Спартак». Но это команда, за которую болеет полстраны. Я лично считаю Олега Кононова топ-тренером. Все его команды играли в интеллектуальный, комбинационный футбол. Стиль, который был у «Краснодара», до сих пор остается, и его ставил Кононов. Многие считают его излишне интеллигентным, но никто не знает, настолько сильна его выдержка, - приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Отметим, что «Тамбов», по итогам прошлого сезона вышедший в РПЛ, набрал первые очки в сезоне.

Добавим, что после трех туров чемпионата России «Спартак» набрал четыре очка и расположился на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.

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