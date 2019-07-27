Андрей Червиченко: Основная проблема «Спартака» - тренер

- Я думаю, «Спартак» сегодня лишился двух основных составляющих своего последнего успеха: судейской помощи и везения. А дальше мы увидели, что команда до того опустилась, что «Тамбов» с ней играет не то что на равных, а даже тактически переигрывает.
Как я и говорил, основная проблема «Спартака» — тренер. Нужно ли увольнять Кононова? Его не то чтобы надо увольнять, его просто брать не надо было. Знаете, лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. По-моему, в «Спартаке» пытаются эту аксиому все время оспорить, - приводит слова Червиченко Sport24.ru.
Добавим, что после трех туров чемпионата России «Спартак» набрал четыре очка и расположился на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.
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